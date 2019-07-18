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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Розклад на 18 липня UPark Festival 2019

У Києві 18 липня завершується триденне свято музики UPark Festival 2019. Розклад третього дня фестивалю публікують Факти ICTV.

Розклад на 18 липня UPark Festival 2019

У Києві добігає кінця триденна феєрія UPark Festival 2019. Родзинкою вечора стане хедлайнер, хіп-хоп група Die Antwoord.

Третій фестивальний день порадує виступами американського дуету Missio, датської співачки MØ і епатажного українського співака Івана Дорна.

Читайте: Басейн, фуд-корт і сцена: карта UPark Festival 2019

Факти ICTV публікують повний розклад виступів UPark Festival на 18 липня.

Факти ICTV стежать за останніми новинами UPark Festival 2019 онлайн.

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