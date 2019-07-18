Головний редактор інформаційної служби каналу ICTV та ведуча програми Факти Олена Фроляк у великому інтерв’ю відверто розповіла про дебати на стадіоні, знайомство із Володимиром Зеленським, работу на телеканалі та родину.

Олена Фроляк 19 років працює телеведучою програми Факти на ICTV. Крім того, вона майже 11 років керує інформаційною службою каналу. Телеведуча розповіла, як скасувала відпустку заради дебатів на Олімпійському, з якими труднощами доводиться стикатися в роботі і поділилася особливостями виховання дітей.

Олено, хочеться почати нашу розмову з дебатів на стадіоні. Тоді було шалене протистояння між Зеленським і Порошенком. Ви були модератором на сцені від Зеленського, і це трималося в таємниці до останнього. Хто і в який період часу вам запропонував бути ведучою?

– Представники команди Володимира Зеленського подзвонили керівництву каналу і запропонували, щоб дебати з їх боку вела я. Тобто це була не наша ініціатива. І хоча в той день я збиралася в маленьку відпустку, все одно не відмовилася від такої важливої події.

Швидко довелося ухвалювати рішення?

– Так, швидко, я вже їхала в аеропорт. Так сталося, що дебати збіглися з моїм днем ​​народження, ми з чоловіком давно запланували поїздку на цю дату. І ось – їдемо в аеропорт, страшні затори і саме в цей момент мені дзвонить Олександр Богуцький (директор-президент ICTV. – Ред.) і каже: Будь з телефоном, нікуди не виходь. Є важлива інформація.

Я ще подумала: Як не виходь?! Якісь три години, і я вже буду в повітрі. А потім передзвонив і розповів, у чому справа. Ніколи не забуду очі чоловіка, коли я говорю: Так, хлопці, повертаємо на першому ж перехресті.

Засмутилися, що поїздку довелося скасувати?

– Вперше в житті я не доїхала до аеропорту і повернулася, це цікаві відчуття, засмучуватися не було коли, я вже думала про день завтрашній і про те, як це все буде відбуватися. Я точно знала, що цей день запам’ятаю на все життя. Та й Олександр Андрійович (Богуцький. – Ред.) вдало пожартував – подумай, мовляв, коли у тебе на дні народженні ще буде 50 тис. людей на стадіоні! (Посміхається).

Мене тоді вітали і президент, і кандидат у президенти. Було приємно. Роль моя була хоч і коротка, але яскрава. Адже головні на дебатах – кандидати. У Андрія Куликова в цьому плані досвіду більше, а для мене, завзятого новинаря, це був унікальний досвід.

Особисто з Володимиром Зеленським були знайомі?

– З Володимиром Зеленським я зустрічалася тричі. Вперше, коли отримувала свій черговий Телетріумф як найкраща телеведуча. Тоді церемонію вів Квартал 95, і Володимир Зеленський зокрема. Отримуючи статуетку, я вимовила якусь промову і запам’ятала, як він відреагував – Добре сказала!

Від людини, яка віртуозно працює зі словом, це приємний комплімент. Другий раз ми бачилися з Володимиром під час нашого з ним інтерв’ю як з кандидатом у президенти. Ми вели його з Вадимом Карп’яком. Розмова, як мені здається, вийшла відверта і щира, і найголовніше – своєчасна, люди хотіли побачити кандидата в президенти не на сцені, не в ролі, а почути, що він думає про злободенні речі.

Він був відкритий. Наприклад, коли запитала, чи не страшно брати на себе таку колосальну відповідальність за країну у стані війни і протиріч, він сказав: Страшно, але я піду. І втретє бачила вже на дебатах.

Як гадаєте, чому команді Зеленського сподобалися саме ви?

– Не знаю. Чесно. Може, свою роль зіграло те інтерв’ю.

І як вам це інтерв’ю?

– Мені здається, наша розмова вдалася. Коли розмова вдається, це відчувається. У нас було завдання розкрити людину, яка збирається очолити країну в такий важкий момент. Інтерв’ю на YouTube подивилися кілька мільйонів осіб, це означає, цікаво було.

А якби вам запропонували бути модератором від Порошенка. Погодилися б?

– Так, погодилася б. Це моя робота. Президентські дебати на стадіоні! Коли таке ще буде? І чи буде?

Яким було ваше особисте свято після всього цього нервування? Келих шампанського встигли випити?

– Аякже! Тільки після дебатів. Пам’ятаю, вийшла зі стадіону, довго йшла до машини, адже місто було перекрито, на шпильках, втомлена, схвильована, але з почуттям виконаного обов’язку. Видихнула. Доїхали з водієм до роботи, пересіла в свою машину, заповнивши її букетами від друзів і колег, і поїхала додому.

Вдома мене, звичайно, чекала родина, вони накрили святковий стіл. Пам’ятаю, як присіла, мені налили келих шампанського, а я питаю: Ну, тепер розкажіть, що було на дебатах? (Сміється). На стадіоні стояв такий гул і крик, що я реально дуже багато чого не чула. Наступного дня зібрала всіх рідних – маму, брата, свою сім’ю, і ми поїхали в ресторанчик пообідати.

У відпустку так і не поїхали?

– Її просто перенесли. Нічого страшного – таке в житті буває.

Ви незамінна ведуча однієї програми ось уже 19 років. Чи не хочете кардинально змінити своє життя, спробувати щось нове – вийти, як кажуть психологи, зі звичної зони комфорту?

– Якщо хтось думає, що мені дуже комфортно, то це не так. З’єднувати дві посади – редактора і ведучої – непросто. Хоча, визнаю, це мій вибір. На моєму ефірному тижні дуже втомлююся – два ефіри на день як у ведучої, планерки, вичитки сюжетів, планування, багато різних адміністративних питань.

Назвати це зоною комфорту, чесно кажучи, складно. А ось вже на неефірному тижні легше, я – редактор, журналісти можуть спокійно і докладно зі мною поспілкуватися, ми не будемо смикатися, поглядаючи на годинник. Можна розглядати мою роботу як зону комфорту тільки в сенсі досвіду, я дуже давно у професії і деякі процеси налагоджені до автоматизму.

Хоча в рік трьох виборів всі налагоджені процеси потрібно налагоджувати заново. Новини – це високовідходне виробництво. Зробив випуск, показав сюжет, дав рейтинг – і завтра знову все спочатку. І що найголовніше – вчорашні перемоги і досягнення сьогодні вже нікого не цікавлять.

Читайте: Факти показали рекордну частку за всю історію програми

Можливо, я колись вийду з цієї зони комфорту, ​​просто залишуся на одній посаді. Можна здогадатися, на якій. Але поки є сили і бажання – працюватиму. (Посміхається).

Зовсім сферу змінити – це точно ні? Чи так?

– Не знаю. Все може бути, я навчилася жити сьогоднішнім днем, поки ситуація виглядає таким чином. Без роботи я точно не залишуся, не тому, що я така незамінна, а тому що працювати треба, і я не з тих, хто буде сидіти вдома і визирати дітей і чоловіка з каструлею борщу, хоча борщ у мене відмінний.

Сім’я ваші новини дивиться?

– Вони зараз взагалі телевізор дивляться мало. І я, соромно зізнатися, теж мало дивлюся. В основному – новини, все, що треба щодо роботи. Можу подивитися їх і в інтернеті. А так я дуже люблю кіно, тому похід в кіно – обов’язковий.

Додому роботу несете?

– Намагаюся не нести. Але оскільки чоловік у мене телевізійник (Сергій Соловйов – головний оператор ICTV. – Ред.), ми разом працюємо на одному каналі, звичайно, можу йому все розповісти, тому що він мене зрозуміє і не ставитиме зайвих запитань. Він прекрасно знає всю телекухню, ми розмовляємо однією мовою, і якщо мені іноді хочеться поскаржитися або поплакатися, то найкраще це робити Соловйову.

Бувають у вас парубочі і дівич-вечори, даєте один одному час повеселитися окремо?

– У мене в цьому плані демократичний чоловік. Якщо я кудись хочу поїхати з подружками на вікенд – концерт, у Париж або Барселону – без проблем, у людей має бути власний простір, сім’ї теж треба іноді відпочивати від мами і навпаки.

Ви на екрані виглядаєте жінкою діловою та серйозною, і глядачам буває складно уявити, що телеведучі – такі маиі люди, як і всі. Як ви любите веселитися? Пісні поспівати, потанцювати?

– Звичайно, якщо я озвучую серйозні новини, то я серйозна. Багато хто вважає, що я емоційна в кадрі. Мені син іноді говорить: Ой, мамо, з тобою так важко, ти жартів не розумієш. (Сміється). Можливо, це відбиток роботи, я дійсно часто все сприймаю серйозно. І потім ще думаю: А чого він так сказав? А він мені знову: Так, мамо, я пожартував, заспокойся!

Але в принципі, мені здається, зі мною легко спілкуватися. Я людина досить відкрита, відверта, іноді навіть занадто. Вмію веселитися: люблю танцювати, люблю музику, кіно, люблю посміятися, приймати гостей, сама люблю приходити в гості. У нас вдома щоп’ятниці пікнік. І, повірте, нам не сумно.

Ваша дочка Наталя вже доросла дівчинка, син Антон у підлітковому віці. Ви – з тих мам, хто надто контролює своїх дітей чи у вас є кнопка стоп, що, мовляв, треба давати їм свободу?

– Кажуть, найлютіший ворог дитини – гіпертурботливі батьки. У цьому є частка правди. Адже опікаючи своїх дітей повсюди, ми забираємо у них можливість самим ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність за них. Але, з іншого боку, я повинна знати, де і з ким мої діти, і це не обговорюється.

І хоч Наташі – 21, поки вона живе з нами – повинна жити за правилами нашої сім’ї. А правила такі: відповідати на дзвінки, смс і бажано встигати на останню маршрутку. Зараз я вже трохи розслабилася, у дочки є бойфренд, своя компанія, і якщо вона з ними – я спокійна. Антоші вже 14, у нього зараз канікули. Щодня пишу йому завдання. Ну, можливо, через день. Він не все, звичайно, виконує, але дуже любить викреслювати зроблене зі списку.

Він у нас уже косить газон, стриже граб (у нас жива огорожа біля будинку). Ще не все добре та ідеально – нічого, нехай вчиться. Ось нещодавно покрутив м’ясо на фрикадельки, а я приїхала і супчик за 15 хвилин був готовий. Порядок на терасі – теж зона відповідальності Антоши. Так потихеньку привчаємо до порядку та завдань.

Можете зізнатися, якщо ви в чомусь не праві?

– Я завжди кажу: Так, я була не права. Визнаю.

Ви живете в своєму будинку за містом. Город саджаєте?

– Так! У мене такі огірки цього року! Щодня зриваю по 8 – 10 штук. Абсолютний екопродукт та органічні добрива. Тож у нас зараз огірковий період.

Якби вам запропонували піти в політику – погодилися б?

– Найімовірніше, ні. Це не моє. Дуже відповідально і слизько. Хоча сили щось змінити у мене, здається, є. Поки серйозних пропозицій не було, тому я про це серйозно не думала.

Чи не спостерігали ви, що людина змінюється, коли йде в політику? Щось там таке з людьми відбувається!

– Усе залежить від людини. Як каже мій друг, коли вони починають ходити по килимах, у них відбуваються тектонічні руйнування свідомості (Посміхається). Але мені все-таки здається, якщо у тебе є стержень – килими тебе не зіпсують.

Раніше Факти ICTV писали, що головний редактор інформаційної служби каналу ICTV та ведуча програми Факти Олена Фроляк потрапила в топ-100 успішних жінок України, складений виданням Новое Время.