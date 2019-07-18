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Як гурт Die Antwoord запалював на UPark Festival 2019

Гурт Die Antwoord став хедлайнером третього дня музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Як гурт Die Antwoord запалював на UPark Festival 2019

У Києві відгримів останній день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Хедлайнером третього дня фесту став гурт із ПАР Die Antwoord.

Читайте: UPark Festival 2019: розклад, хедлайнери та останні події

Уже традиційно для виступів цього гурту фронтмен Ninja уже на середині виступу залишився без футболки.

Також він звернувся до фанів українською мовою та подякував зі сцени.

Раніше Факти ICTV писали, що Thirty Seconds to Mars завершив другий день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

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