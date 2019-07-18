В Одесі загинув відомий ведучий Євген Щербаков. Біографію шоумена читайте на Фактах ICTV.

Євгену Щербакову було 29 років. Він родом із Дніпра. Загиблий працював ведучим на різних святкових заходах.

Кар’єра

Євген Щербаков закінчив Національну металургійну академію в Дніпрі за спеціальністю менеджмент, маркетинг сучасних матеріалів.

Під час навчання потрапив до студентської команди КВК. Згодом ведучий був учасником проектів Прожарка, Дом-2 та Імпровізація ведучих. Свою участь у них він пояснював як можливість, де тебе побачать мільйони глядачів.

У 2013 році Євген Щербаков подавався на конкурс Найкращий конферансьє. Крім того, працював моделью з першого курсу навчання в академії. Співпрацював з дорогими магазинами, ресторанами, салонами краси.

У вільний час грав футбол та займався спортом, переглядав гумористичні програми та відео про міське середовище, інфраструктуру, багато подорожував, хотів зробити професію ведучого заходів більш престижною.

Гонорари за роботу ведучого стартували від $600.

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Євген Щербаков: біографія і що відомо про ведучого / 3 фотографии

Сім’я

Євген Щербаков був неодруженим. В одному із дописів у соцмережі він зазначив, що не хотів би бути схожим на свого батька. Таке рішення він пояснював напруженою атмосферою в сім’ї.

Після новини про загибель ведучого у соцмережах з’явився допис, у якому чоловік назиє себе братом загиблого і просить допомогти з’ясувати причини загибелі.

Знайомі Євгена Щербакова не вірять у його загибель.

Нагадаємо, Євген Щербаков загинув в Одесі. Він випав з вікна квартири на 17-му поверсі.

Фото: Євген Щербаков