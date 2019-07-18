З’явився трейлер фільму Воно 2, в якому можна побачити, з якими жахами доведеться зіткнутися головним героям 27 років потому.

Компанія Warner Bros. Pictures опублікувала трейлер фільму Воно 2 за романом майстра жахів Стівена Кінга.

Події другої частини відбуватимуться через 27 років після того, як Клубу невдах вдалося перемогти надприродну істоту, яку назвали Воно.

Однак Воно повертається саме тоді, коли головні герої знов збираються у місті.

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У трейлері можна побачити страшнішого клоуна Пеннівайза і те, з якими жахами доведеться зіткнутися Клубу невдах вже дорослими.

В українських кінотеатрах Воно 2 з’явиться вже 5 вересня.

До слова, студія Walt Disney опублікувала перший тизер фільму Мулан, який вийде у 2020 році.

Джерело: Warner Bros. Pictures Ukraine

Відео: Warner Bros. Pictures Ukraine