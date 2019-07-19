Актриса Ніколь Кідман вагітна п’ятою дитиною.
52-річна актриса Ніколь Кідман вагітна п’ятою дитиною.
Згідно з виданням The Star, Кідман зізналася друзям, що вона вже кілька тижнів при надії.
Актриса радіє, що їй не довелося місяцями проходити процедури ЕКО, адже завагітніти у такому віці без медичного втручання велика рідкість.
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До слова, Ніколь Кідман виховує чотирьох дітей: двох прийомних, які з’явилися ще у шлюбі з Томом Крузом, і двох рідних від Кіта Урбана.
Раніше Факти ICTV писали, що Єгор Крутоголов оголосив про другу вагітність своєї дружини.
Джерело: The Star
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