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52-річна Ніколь Кідман чекає на п’яту дитину – ЗМІ

Актриса Ніколь Кідман вагітна п’ятою дитиною.

52-річна Ніколь Кідман чекає на п’яту дитину – ЗМІ

52-річна актриса Ніколь Кідман вагітна п’ятою дитиною.

Згідно з виданням The Star, Кідман зізналася друзям, що вона вже кілька тижнів при надії.

Актриса радіє, що їй не довелося місяцями проходити процедури ЕКО, адже завагітніти у такому віці без медичного втручання велика рідкість.

Читайте: Бредлі Купер та Ірина Шейк домовилися про опіку над 2-річною донькою

До слова, Ніколь Кідман виховує чотирьох дітей: двох прийомних, які з’явилися ще у шлюбі з Томом Крузом, і двох рідних від Кіта Урбана.

Раніше Факти ICTV писали, що Єгор Крутоголов оголосив про другу вагітність своєї дружини.

Джерело: The Star

Фото: Dreamstime

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