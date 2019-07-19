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Серіал Пліткарка отримає продовження

Серіал Пліткарка знову з’явиться на телеекранах з новими епізодами.

Серіал Пліткарка отримає продовження

Культовий серіал 90-х Пліткарка отримає продовження. Перезапуском займається стрімінговий сервіс HBO Max.

На екранах продовження серіалу з’явиться навесні 2020 року. Зараз готуються 10 нових епізодів.

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У перезапуску піде мова про те, як змінилося життя в елітній школі на Манхеттені і соціальні мережі з часів оригінальної Пліткарки.

Поки невідомо чи з’являться в новому серіалі зірки оригінального акторського складу.

Раніше Факти ICTV писали, що з’явився трейлер фільму Воно 2, в якому можна побачити, з якими жахами доведеться зіткнутися головним героям 27 років потому.

Джерело: The Hollywood Reporter

Фото: Getty Images

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