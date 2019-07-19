Шведська пауер-метал-група Sabaton презентувала новий альбом The Great War, присвячений Першій світовій війні.
Пауер-метал-група Sabaton зі Швеції випустила дев’яту студійну платівку під назвою The Great War, яка позиціонується як саундтрек до Великої війни.
Нова робота стала першим їх релізом за три роки. В альбом увійшли 11 пісень.
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Всі композиції в релізі присвячені різним епізодам Першої світової війни.
Раніше Факти ICTV писали, що 17 липня Джаред Лето виступив на фестивалі
UPark Festival в Києві.
Фото: sabatonofficial
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