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The Great War: гурт Sabaton презентував новий альбом

Шведська пауер-метал-група Sabaton презентувала новий альбом The Great War, присвячений Першій світовій війні.

The Great War: гурт Sabaton презентував новий альбом

Пауер-метал-група Sabaton зі Швеції випустила дев’яту студійну платівку під назвою The Great War, яка позиціонується як саундтрек до Великої війни.

Нова робота стала першим їх релізом за три роки. В альбом увійшли 11 пісень.

Читайте: Як гурт Die Antwoord запалював на UPark Festival 2019

Всі композиції в релізі присвячені різним епізодам Першої світової війни.


Раніше Факти ICTV писали, що 17 липня Джаред Лето виступив на фестивалі UPark Festival в Києві.

Фото: sabatonofficial

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