18 липня у Києві пройшов третій день музичного фестивалю UPark Festival 2019. Чим запам’ятався останній день фесту – в матеріалі Фактів ICTV.

У Києві відгримів останній день музичного фестивалю UPark Festival 2019.

Третій день фесту стартував під ритми американських електронних музикантів з гурту МІЅЅІО.

Потім на сцену вийшла популярна датська співачка та автор пісень MØ, яка змусила танцювати публіку, як в останній раз.

Іван Дорн підтримав танцювальну атмосферу третього дня. Крім того, з ним на одній сцені також заспівала солістка гурту YUKO Юлія Юріна.

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Яскравою крапкою фестивалю став виступ хедлайнерів – гурту Die Antwoord.

Запальний виступ артистів з ПАР змусив танцювати, навіть найвтомленіших фестивальників. Також фроментмен гурту звернувся до слухачів українською мовою.

Раніше Факти ICTV вже показували, як гурт Die Antwoord виступав на сцені UPark Festival.