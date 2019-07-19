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Зірка Дизель Шоу Єгор Крутоголов вдруге стане татом

Єгор Крутоголов оголосив про другу вагітність своєї дружини.

Зірка Дизель Шоу Єгор Крутоголов вдруге стане татом

У сім’ї фронтмена і актора Дизель Студіо Єгора Крутоголова очікується поповнення. Скоро пара вдруге стане батьками.

Єгор і Катя ще у школі познайомилися у рідному місті Миколаєві. Вони разом вже 20 років,13 з яких перебувають у шлюбі. Вони щасливі і виховують сина Льову, якому 9 років.

Єгор Крутоголов зізнався, що чекали на цю подію останні п’ять років і він щасливий, що знову стане татом. Подружжя не приховує стать майбутньої дитини.

– У нас знову хлопчик! Назвемо Макс. Це тристороння угода: Льова запропонував, я підтвердив, мама не заперечувала, – ділиться Єгор.

До майбутньої події актор ставиться з гумором. Зізнається, що був готовий виконувати будь-які бажання вагітної Каті, навіть бігати вночі в магазин. Але вагітність проходить спокійно і без зміни смакових відчуттів.

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Зірка Дизель Шоу Єгор Крутоголов вдруге стане татом / 5 фотографий

– Я уже прошу її Ну, може, оселедця тобі? Може, ще чогось? Поганяй мужика свого, що ж це за вагітність така?! – жартує Єгор.

До народження дитини залишається небагато часу, і пара вже подготувала для ліжечко та іграшки. А ось вдаватися до послуг няні Єгор і Катя не планують.

Незважаючи на дуже щільний гастрольний графік і зйомки нових проектів, пара впевнена, що зможе оточити дитину любов’ю і турботою без сторонньої допомоги.

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Нагадаємо, коміки Дизель Шоу пофантазувати на тему того, як веде себе чоловік, коли дружина вперше залишає його вдома з дитиною.

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