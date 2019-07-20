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Одеський кінофестиваль 2019: Гран-прі уперше отримали два фільми

Грузинський та український фільми зібрали практично однакову кількість голосів, через що було ухвалено рішення розділити між ними головну нагороду фестивалю.

Одеський кінофестиваль 2019: Гран-прі уперше отримали два фільми

Одеський міжнародний кінофестиваль 2019 у суботу, 20 липня, оголосив переможців.

Гран-прі цього року вперше отримали одразу дві кінострічки: грузинський фільм А потім ми танцювали та український фільм Додому.

У національній конкурсній програмі найкращим повнометражним фільмом став Папа – мамин брат, режисер Вадим Ільков.

  • Найкраща акторська робота (національний конкурс) – Ірма Вітовська.
  • Найкраща режисура (національний конкурс) – Папа – мамин брат, режисер Вадим Ільков.
  • Найкращий український короткометражний фільм – Дівчинка, хлопчик і секрет, режисер Оксана Казьміна.
  • Найкращим фільмом міжнародної конкурсної програми названо стрічку А потім ми танцювали, режисер Леван Акін.
  • Найкраща режисура (міжнародний конкурс) – Алехандро Ландес за фільм Монос.
  • Найкраща акторська робота (міжнародний конкурс) – Леван Гелбахиані (А потім ми танцювали, режисер Леван Акін).
  • Найкращий європейський документальний фільм – Тому що ми мужики, режисери Петтер Соммер, Ю Вемуд Свенсен.

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Приз глядацьких симпатій отримав фільм Мої думки тихі Антоніо Лукіча. Спеціальна нагорода журі дісталася фільму Для Сами, режисери Ваад аль-Катеб, Едвард Воттс.

Нагороду за внесок у кінематограф відвезе з собою до Франції актриса Катрін Деньов, яка представила на фестивалі фільм Андре Тешіне Прощання з ніччю.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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