Катрін Деньов на Одеському кінофестивалі представила фільм зі своїєю участю.

Катрін Деньов представила на Одеському кінофестивалі фільм Андре Тешіне Прощання з ніччю.

За словами французької актриси, їй подобається сюжет кіно і героїня, яку вона грає у цій кінострічці.

Деньов вважає, що фільм буде дуже близький жінкам, “так як багато хто з них можуть уявити ситуацію, подібну сюжету фільму, і поставити себе на місце моєї героїні”.

У рамках кінофестивалю 20 липня Деньов проводить майстер-клас і відвідає церемонію закриття фестивалю.

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Під час церемонії їй вручать почесну нагороду Одеського кінофестивалю – Золотий Дюк за внесок у розвиток кіномистецтва.

Нагадаємо, компанія HBO придбала права на покази фільму українського режисера Олександра Жовни.