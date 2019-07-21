Фантастичний фільм Месники: Завершення встановить новий світовий рекорд касових зборів і обійде блокбастер Джеймса Кемерона Аватар.

Фільм Месники: Завершення встановить світовий рекорд касових зборів. Кінокартина обійде блокбастер Аватар, який утримував пальму першості протягом 10 останніх років.

За даними компанії Walt Disney, до 20 липня картина Marvel Studios набрала в світовому прокаті $2,7892 млрд і точно набере ще $500 тис, необхідних, щоб відсунути на друге місце Аватар – $2,7897 млрд.

Читайте: Рецензія на фільм Месники: Завершення – Гра престолів від Marvel

Крім нових Месників і Аватара, три фільми в історії набрали більше $2 млрд у світовому прокаті. Йдеться про блокбастери Титанік, Зоряні війни: Пробудження сили і Месники: Війна нескінченності.

Касові збори нових Месників в Північній Америці досягли $853 млн, а в інших країнах -$1,9 млрд. У Китаї збори від прокату блокбастера склали $614 млн.

Раніше Факти ICTV писали, що фільм Месники: Завершення вже встановив рекорди за касовими зборами на попередніх сеансах.

Джерело: Variety