В Україні виборці продовжують голосувати на парламентських виборах 2019. Факти ICTV дізналися, як зірки робили свій вибір.

Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрили о 8.00, свій вибір вже встигли зробити українські зірки.

Відомий телеведучий і кандидат у народні депутати Сергій Притула проголосував на парламентських виборах “за гарний настрій українців”.

Свій вибір зробив і лідер групи Океан Ельзи і партії Голос Святослав Вакарчук.

Телеведучий Григорій Решетник прийшов на виборчу дільницю з сином.

– Ми вже! А ви? – написав він у соцмережах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ми вже А ви? #вибори2019 Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik) 21 Июл 2019 в 5:38 PDT

– Я вже проголосував! Свій обов’язок виконав, – відзвітував український шоумен Дядя Жора і додав фото.

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Ведуча Фактів тижня на ICTV Оксана Соколова поділилася своїм фото біля виборчої дільниці.

– Зранку була на ділянці з надією, що все буде добре, – написала вона.

А ось для екс-соліста Quest Pistols, учасника групи Агонь Антона Савлепова це вперше.

– Зробив це! Вперше проголосував, – прокоментував артист своє фото.

Не забув про свій громадянський обов’язок і ведучий Володимир Остапчук. Він прийшов на виборчу дільницю з всією сім’єю.

Не залишився байдужим до виборів у Раду і Олександр Скічко.

До речі, Факти ICTV стежать, як проходить голосування на виборах до Верховної Ради онлайн.