В Україні виборці продовжують голосувати на парламентських виборах 2019. Факти ICTV дізналися, як зірки робили свій вибір.
Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрили о 8.00, свій вибір вже встигли зробити українські зірки.
Відомий телеведучий і кандидат у народні депутати Сергій Притула проголосував на парламентських виборах “за гарний настрій українців”.
Свій вибір зробив і лідер групи Океан Ельзи і партії Голос Святослав Вакарчук.
Телеведучий Григорій Решетник прийшов на виборчу дільницю з сином.
– Ми вже! А ви? – написав він у соцмережах.
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– Я вже проголосував! Свій обов’язок виконав, – відзвітував український шоумен Дядя Жора і додав фото.
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Ведуча Фактів тижня на ICTV Оксана Соколова поділилася своїм фото біля виборчої дільниці.
– Зранку була на ділянці з надією, що все буде добре, – написала вона.
А ось для екс-соліста Quest Pistols, учасника групи Агонь Антона Савлепова це вперше.
– Зробив це! Вперше проголосував, – прокоментував артист своє фото.
Не забув про свій громадянський обов’язок і ведучий Володимир Остапчук. Він прийшов на виборчу дільницю з всією сім’єю.
Не залишився байдужим до виборів у Раду і Олександр Скічко.
До речі, Факти ICTV стежать, як проходить голосування на виборах до Верховної Ради онлайн.