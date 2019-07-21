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З родиною та посмішкою: як зірки голосують на парламентських виборах

В Україні виборці продовжують голосувати на парламентських виборах 2019. Факти ICTV дізналися, як зірки робили свій вибір.

З родиною та посмішкою: як зірки голосують на парламентських виборах

Сьогодні, 21 липня, в Україні проходять вибори до Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрили о 8.00, свій вибір вже встигли зробити українські зірки.

Відомий телеведучий і кандидат у народні депутати Сергій Притула проголосував на парламентських виборах “за гарний настрій українців”.

Свій вибір зробив і лідер групи Океан Ельзи і партії Голос Святослав Вакарчук.

Телеведучий Григорій Решетник прийшов на виборчу дільницю з сином.

– Ми вже! А ви? – написав він у соцмережах.

 

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Ми вже А ви?  #вибори2019

Публикация от Григорий Решетник (@grisha_reshetnik)

– Я вже проголосував! Свій обов’язок виконав, – відзвітував український шоумен Дядя Жора і додав фото.

Читайте: Явка на вибори до Верховної Ради 2019

Ведуча Фактів тижня на ICTV Оксана Соколова поділилася своїм фото біля виборчої дільниці.

– Зранку була на ділянці з надією, що все буде добре, – написала вона.

А ось для екс-соліста Quest Pistols, учасника групи Агонь Антона Савлепова це вперше.

– Зробив це! Вперше проголосував, – прокоментував артист своє фото.

Не забув про свій громадянський обов’язок і ведучий Володимир Остапчук. Він прийшов на виборчу дільницю з всією сім’єю.

Не залишився байдужим до виборів у Раду і Олександр Скічко.

До речі, Факти ICTV стежать, як проходить голосування на виборах до Верховної Ради онлайн.

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