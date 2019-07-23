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Кому тут потрібен цей Джаред Лето: реакція мережі на повернення Таїсії Повалій

У мережі взялися бурхливо коментувати повернення Таїсія Повалій в Україну з концертом.

Кому тут потрібен цей Джаред Лето: реакція мережі на повернення Таїсії Повалій

Українська співачка Таїсія Повалій анонсувала сольний концерт у Києві 10 грудня, приурочений до її 55-річчя.

– Це буде особлива зустріч, зустріч на якій я розповім, що відчувала, до чого йшла останні роки і що знайшла!, – зазначила співачка.

Читайте: Високий студент затьмарив Путіна на фото – мережа “у скорботі”

Проте не всі користувачі мережі позитивно відреагували на цю новину.

Раніше Факти ICTV писали, що американська поп-діва Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу у Росії.

Фото: tpovaliyofficial

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