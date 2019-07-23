Що українські зірки говорять про своїх колишніх – далі у матеріалі.
Пліткують, що зі своїми колишніми зірки навіть не вітаються. Та як воно насправді – дізналася журналістка Ранку у великому місті Мирослава Мандзюк.
Одні і чути про колишніх не хочуть, інші пишуть про них пісні, а треті – продовжують кохати. Наприклад, Потап заявив, що любить усіх своїх колишніх і навіть з їхніми обранцями спілкується.
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Більше про стосунки зірок з їхніми колишніми – дивіться в сюжеті.
До речі, раніше ми писали, хто з українських зірок робив пластичні операції.
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