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Крістіна Агілера впала зі сходів під час концерту у Росії

Американська поп-діва Крістіна Агілера впала зі сходів під час виступу у Росії.

Крістіна Агілера впала зі сходів під час концерту у Росії

Крістіна Агілера виступила зі своїм шоу The X Tour у Росії. Під час виконання першої пісні Bionic з нею сталася неприємність – артистка впала зі сходів.

На ролику, опублікованому у Instаgrаm видно, що Агілері одразу допомогли піднятися танцюристи, після чого вона продовжила співати.

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Концерт, під час якого співачка виконала 23 композиції, пройшов у Льодовому Палаці у Санкт-Петербурзі. Серед пісень були як відомі хіти, так і нові пісні. Концерт був розбитий на шість актів, які символізували певні етапи в творчості зірки.

До речі, українська співачка MARUV відкрила концерт Крістіни Агілери у Москві, який відбувся 23 червня.

Фото: Christina Aguilera

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