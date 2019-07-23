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Макс Барских у Юрмалі святкував прем’єру синглу Міши Романової

Макс Барских у Юрмалі був серед запрошених гостей на святкуванні прем’єри синглу Помада Міши Романової.

Макс Барских у Юрмалі святкував прем’єру синглу Міши Романової

Прем’єра нової пісні екс-учасниці групи ВІА Гра Міши Романової відбулася на фестивалі Рандеву у Юрмалі. Уночі співачка святкувала зі своїми друзями прем’єру свого нового синглу Помада.

Разом зі своїми колегами по сцені Романова відправилася відзначати важливу для неї подію в один з кращих ресторанів Юрмали.

Макс Барских друг дитинства Романової також був присутній на святкуванні прем’єри.

Читайте: Макс Барських оголосив другий світовий тур

Співачка презентувала лірик-відео на пісню Помада.

Нагадаємо, 8 травня популярний співак Макс Барських потрапив у ДТП в Лос – Анджелесі.

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