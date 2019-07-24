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Дженніфер Лопес – 50! Найкращі образи зірки і кліпи

24 липня Дженніфер Лопес виповнюється 50 років. Факти ICTV підготували найкращі образи і кліпи зірки.

Дженніфер Лопес – 50! Найкращі образи зірки і кліпи

Американська актриса і співачка Дженніфер Лопес у відмінній формі, вона дуже молодо виглядає. Навіть не віриться, що сьогодні, 24 липня, їй виповнюється 50 років. Свою прекрасну фігуру зірка знає, як вигідно підкреслити, обираючи сексуальні і навіть зухвалі наряди.

Факти ICTV зібрали найкращі образи Дженніфер Лопес – від суконь з глибоким декольте до стриманих і витончених нарядів.

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Дженніфер Лопес є володаркою близько трьох сотень музичних нагород і статусу ікони латинської музики. Ми підготували добірку її найкращих кліпів.

If You Had My Love (1999)

Jenny From the Block (2002)

Love Don’t Cost A Thing (2001)

On the Floor (2011)

Dinero (2018)

До речі, у мережі опублікували трейлер фільму Стриптизерши, в якому зіграють Дженніфер Лопес і Cardi B.

Фото: jlo

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