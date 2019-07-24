Українська співачка MARUV анонсувала вихід нового синглу під назвою Между нами.
Співачка MARUV опублікувала короткий тизер нового кліпу на пісню Между нами.
На відео артистку оточує японська естетика, а сама Ана Корсун загорнута в латекс і, традиційно, на високих підборах.
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Екстравагантний образ співачки доповнює ірокез на голові.
Цікаво, що раніше MARUV співала тільки англійською, а новий реліз звучить російською мовою.
Кліп на пісню Между нами вийде 2 серпня.
Раніше Факти ICTV писали, що кліп MARUV на пісню Black Water презентували 10 липня.
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