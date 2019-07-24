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Одружилися задовго до весілля: скільки Настя Каменських і Потап приховували свій шлюб

Настя Каменських і Потап розписалися задовго до публічного весілля, яке відбулося у Києві 23 травня.

Одружилися задовго до весілля: скільки Настя Каменських і Потап приховували свій шлюб

Українські артисти Настя Каменських і Потап зіграли пишне весілля 23 травня в Києві.

Однак, офіційно зареєстрували свої стосунки вони задовго до весілля.

Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Згідно з документом пара одружилася 18 жовтня 2018 року.

Раніше Факти ICTV писали, як Настя Каменських і Потап проводять медовий місяць.

Фото: The Limekamenskux

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