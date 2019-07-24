PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

$1 млн за пост. Рейтинг зірок з найдорожчою рекламою в Instagram

Компанія Hopper опублікувала рейтинг користувачів соцмережі Instagram з найдорожчими рекламними публікаціями

$1 млн за пост. Рейтинг зірок з найдорожчою рекламою в Instagram

Платформа Hopper опублікувала рейтинг вартості розміщення платних постів в акаунтах знаменитостей.

Найдорожче обійдеться реклама в профілі американської моделі Кайлі Дженнер – вона очолює рейтинг з цінником $ 1,226 млн за одну публікацію. При цьому Дженнер – єдина учаснця рейтингу, з прайсом понад мільйон доларів.

На другому і третьому місці списку перебувають співачка Аріана Гранде і футболіст Кріштіану Роналдо. Розміщення реклами в їхніх акаунтах соцмережі обійдеться у $996 тис. в $975 тис. відповідно.

Читайте: Українка в Голлівуді: Іванна Сахно про борщ, Мілу Куніс та акторство

Першу п’ятірку замикають Кім Кардашьян – $910 тис. за пост і Селена Гомес $886 тис. за пост.

Всього в списку 136 акаунтів, мінімальна ціна рекламного поста учасника – $1700.

Нагадаємо, в соціальних мережах Instagram і Facebook стався масовий збій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Чому не працює Instagram і Facebook
Названо найнебезпечнішу соцмережу для психічного здоров’я
Стало відомо, скільки Мессі та Роналду отримують за рекламу в Instagram
У роботі Facebook та Instagram стався масштабний збій
Мало не звело мене з розуму! Фото моделі злякало користувачів Instagram
Як лайки в Instagram впливають на психічне здоров’я
Священик-фудблогер з Тернопільщини: прості на старовинні рецепти
400 тис. підписників за 2 години: Меган Маркл і принц Гаррі завели Instagram
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка