Компанія Hopper опублікувала рейтинг користувачів соцмережі Instagram з найдорожчими рекламними публікаціями

Платформа Hopper опублікувала рейтинг вартості розміщення платних постів в акаунтах знаменитостей.

Найдорожче обійдеться реклама в профілі американської моделі Кайлі Дженнер – вона очолює рейтинг з цінником $ 1,226 млн за одну публікацію. При цьому Дженнер – єдина учаснця рейтингу, з прайсом понад мільйон доларів.

На другому і третьому місці списку перебувають співачка Аріана Гранде і футболіст Кріштіану Роналдо. Розміщення реклами в їхніх акаунтах соцмережі обійдеться у $996 тис. в $975 тис. відповідно.

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Першу п’ятірку замикають Кім Кардашьян – $910 тис. за пост і Селена Гомес $886 тис. за пост.

Всього в списку 136 акаунтів, мінімальна ціна рекламного поста учасника – $1700.

Нагадаємо, в соціальних мережах Instagram і Facebook стався масовий збій.