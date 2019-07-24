Рутгер Гауер здобув славу після фільму Достукатися до небес. Перелік фільмів з Рутгергом Гауером та біографію актора – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Рутгер Гауер – нідерландський і американський актор, який знімався як у популярних голлівудських блокбастерах, так і в незалежному кіно. Він народився 23 січня 1944 року в акторській сім’ї у нідерландському містечку Брекелене.

Біографія Рутгера Гауера

У 1962 році майбутній актор переїхав до Швейцарії та вступив до театрального вузу в Базелі, але через два роки пішов рядовим в армію. Служити йому не сподобалося, тому довелося симулювати психічний розлад.

Кілька тижнів Рутгер провів у психіатричній клініці, після чого його демобілізували – він продовжив навчання в інституті. Отримавши диплом, Рутгер продовжив навчання в акторській школі, після чого почав працювати в Королівському театрі.

Фільми з Рутгергом Гауером

До числа найбільш відомих фільмів за участю Гауера відносяться Той, хто біжить по лезу, Попутник, Сліпа лють, Нічні яструби, Лічені секунди, Достукатися до небес, Місто гріхів і Бетмен: Початок.

Останньою роботою актора в кіно стала роль в гучному фільму Жака Одіара Брати Сістерс.

Свою першу епізодичну роль в кіно Рутгер Гауер зіграв в 1968 році в картині Пан Хаварден, потім він знявся в серіалі Флоріс, який став успішним стартом для початківця актора.

У 1973 році вийшов фільм Турецькі солодощі, який відразу ж став номінантом на премію Оскар. Потім була різножанрова робота в картинах Лихачі, Плоть і кров, Помаранчевий солдат.

Рутгер Гауер грав переважно позитивних персонажів, але розумів, що вже переріс голландське кіно і вирішив спробувати себе в Голлівуді. Він дебютував в Нічних яструбах у 1981 році.

У 90-х він почав співпрацювати з маленькими кіностудіями – його популярність пішла на спад. Так тривало до 1996 року, коли він з’явився у фільмі Поклик предків. За цим проектом пішли Мерлін і Десяте королівство.

У квітні 1999 року його назвали найкращим актором століття в Нідерландах.

Нагадаємо, Рутгер Гауер помер у віці 75 років після нетривалої хвороби.