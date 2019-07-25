Голлівудська актриса Енн Гетевей вагітна другою дитиною.
Актриса Енн Гетевей чекає на другу дитину. Знаменитість повідомила про це в Instagram, опублікувавши знімок з помітним животом.
– Це не для зйомок. Але якщо відкинути всі жарти, то хочу сказати, що всі, хто зіткнувся з безпліддям і безліччю невдалих спроб завагітніти, повинні знати, що мій шлях тут також не був легким, – написала актриса.
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Енн Гетевей одружена з Адамом Шульманом, з яким виховує 3-річного сина Джонатана.
Раніше Факти ICTV писали, що Єгор Крутоголов оголосив про другу вагітність своєї дружини.
Фото: annehathaway
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