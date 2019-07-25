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Енн Гетевей вагітна другою дитиною

Голлівудська актриса Енн Гетевей вагітна другою дитиною.

Енн Гетевей вагітна другою дитиною

Актриса Енн Гетевей чекає на другу дитину. Знаменитість повідомила про це в Instagram, опублікувавши знімок з помітним животом.

– Це не для зйомок. Але якщо відкинути всі жарти, то хочу сказати, що всі, хто зіткнувся з безпліддям і безліччю невдалих спроб завагітніти, повинні знати, що мій шлях тут також не був легким, – написала актриса.

Читайте: 52-річна Ніколь Кідман чекає на п’яту дитину – ЗМІ

Енн Гетевей одружена з Адамом Шульманом, з яким виховує 3-річного сина Джонатана.

Раніше Факти ICTV писали, що Єгор Крутоголов оголосив про другу вагітність своєї дружини.

Фото: annehathaway

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