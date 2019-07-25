Смерть нідерландського актора Рутгера Гауера викликала бурхливу реакцію у соцмережах – з ним прощаються зірки шоу-бізнесу і прості шанувальники.

Зірки шоу-бізнесу, кінорежисери, актори, які працювали в Рутгером Гауером, діляться у соціальних мережах фото і кадрами з улюблених фільмів за участю знаменитості.

– Спочивай з миром, великий Рутгер Гауер: сильний, глибокий, справжній і магнетичний актор, який привніс у свої фільми правду, силу і красу, – написав у Twitter мексиканський кінорежисер Гільєрмо дель Торо.

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З ним прощаються в соцмережах і прості користувачі, не шкодуючи епітетів – талановитий, яскравий, виразний, харизматичний.

Нагадаємо, Рутгер Гауер помер 19 липня у віці 75 років після нетривалої хвороби, його поховали 24 липня..