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Гарячі танці у відвертій сукні: як Джей Ло відсвяткувала 50-річчя

Дженніфер Лопес відсвяткувала свій 50-річний ювілей у Маямі.

Гарячі танці у відвертій сукні: як Джей Ло відсвяткувала 50-річчя

50-річчя Дженніфер Лопес пройшло гучно та епатажно, зірка зібрала своїх друзів на вечірку.

Джей Ло приїхала на свято в розкішній, дорогій сукні від Будинку Versace, вартість якої становить близько $15 тис. Для вечірки приготували десятиповерховий торт, який прикрасили кристалами Swarovski і улюбленими квітами співачки – орхідеями.

У своєму Instagram Джей опублікувала кілька знімків і відеороликів зі святкування.

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– Це був день народження який я буду пам’ятати завжди. Я дійсно відчуваю всю любов від усіх вас. Вчора була мрія. Я дивилася ваші прекрасні відео на день народження і, мабуть, плакала раз 20.

Це було ще одне чудове нагадування про те, як я вдячна за всю красу і любов, які є у мене в моєму житті. Дякуємо всім за участь у цьому прекрасному моменті, – зазначила Лопес.


Вечірка була у Маямі.

Нагадаємо, 24 липня Дженніфер Лопес виповнилося 50 років.

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