З 1 серпня у ТРЦ River Mall починає роботу новий кінотеатр мережі Планета кіно, всі інші об’єкти відкриються з 8 серпня.

Відкриття нового кінотеатру мережі Планета кіно у київському ТРЦ River Mall заплановано на 1 серпня. Торгово-розважальний центр знаходиться на Дніпровській набережній у Києві.

У новому кінотеатрі показуватимуть фільми у технологіях IMAX, 4DX і CINETECH +. Зал IMAX передбачає розміщення екрану висотою з 5-поверховий будинок і спеціальну геометрію залу.

Про це розповів співвласник мережі Дмитро Деркач.

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Швидше за все кінотеатр буде першим об’єктом, який відкриють у ТРЦ, магазини почнуть роботу з 8 серпня.

До речі, з’явився трейлер фільму Воно 2, в якому можна побачити, з якими жахами доведеться зіткнутися головним героям 27 років потому.

Джерело: Dmytro Derkach