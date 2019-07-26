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Жара 2019: які українські зірки поїхали на російський фестиваль

На російському фестивалі Жара-2019 виступили українські артисти.

Жара 2019: які українські зірки поїхали на російський фестиваль

Жара-2019 в Баку – це міжнародний музичний фестиваль, організатором якого є російський співак і бізнесмен Емін Агаларов.

Хоч фестиваль і позначається як міжнародний, але більшість представників шоу-бізу саме з Росії. Там побували і безліч українських артистів.

На фестивалі з’явилися часті гості російських сцен Віра Брежнєва, Ані Лорак, Макс Барських.

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Жара 2019: які українські зірки поїхали на російський фестиваль / 7 фотографий

Здивувала поява Насті Каменських, гурту Mozgi, Monatikа, Время и Стекло.

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Компанію нашим артистам на сцені склали зірки російської естради Філіп Кіркоров, Микола Басков, Сергій Лазарєв, Ольга Бузова, Валерія, Крістіна Орбакайте.

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Жара 2019: які українські зірки поїхали на російський фестиваль / 6 фотографий

Нагадаємо, MONATIK презентував свій третій сольний альбом Love It ритм.

Фото: Жара 2019 

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