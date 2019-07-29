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Готує та ходить у фартусі на голе тіло: Потап про життя з Каменських

Український виконавець Потап розповів про спільне життя зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських.

Готує та ходить у фартусі на голе тіло: Потап про життя з Каменських

Потап зазначив, що спільне життя з Настею Каменський йому подобається і назвав його класним.

Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

– Класне життя, молода дружина, вона стежить за мною, збирає мені валізи, вона шикарно готує, ходить вдома у фартусі на голе тіло, співає італійською мовою. Ну ось що може бути краще? – зізнався Потап.

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських і Потап розписалися задовго до публічного весілля, яке відбулося у Києві 23 травня.

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