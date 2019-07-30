Сьогодні американському культуристу австрійського походження, актору та підприємцю Арнольду Шварценеггеру виповнилося 72 роки. Факти ICTV підготували найцікавіші факти з життя знаменитості.

Легендарний виконавець ролі Термінатора і екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер 30 липня відзначає своє 72-річчя.

Арнольда Шварценеггера знають не лише як кінозірку, але й чудового спортсмена, щасливого бізнесмена і, що також важливо, політика.

Біографія

Шварценеггер народився в австрійському селі Таль у бідній родині.

– Мій батько хотів, щоб я став поліцейським, як і він. Мама пропонувала піти в торгівлю, – згадував знаменитий актор.

Але він мріяв стати успішним і багатим, а вже у 14 років вирішив, що буде культуристом.

У спорті працьовитий юнак швидко досяг успіху: спершу став чемпіоном свого регіону з важкої атлетики серед юніорів, а після переміг у першості Австрії з силового триборства у важкій вазі.

Кар’єра у кіно

Зробивши ставку на свої накачані м’язи, Шварценеггер зумів побудувати кар’єру в кіно. Однак його перші ролі не приносили нічого, крім розчарування. Свого ігрового дебюту – Геркулес в Нью-Йорку – кінозірка соромиться й досі. А після фільму Залишайся голодним він читав в газетах, що його акторська гра схожа на поведінку коня.

Для Шварценеггера, який звик перемагати, подібні рецензії були прекрасним стимулом: він відправився брати уроки акторської майстерності.

Подальша кар’єра Шварценеггера у Голлівуді всім добре відома: її вершиною стала франшиза Термінатор.

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Доленосна роль дісталася культуристу, після того як від неї відмовилися Мел Гібсон і Сильвестр Сталлоне.

Для Шварценеггера це була ідеальна робота: по-перше, його герой говорив у фільмі всього у 18 сценах, по-друге, він міг продемонструвати свою прекрасну фізичну підготовку.

Зірка Арнольда Шварценеггера на голлівудській Алеї слави:

Губернатор Каліфорнії

Губернатором Каліфорнії Шварценеггера вперше обрали в 2003 році. При цьому в його політичних поглядах завжди було чимало протиріч: він виступав проти легалізації одностатевих шлюбів, але за легалізацію марихуани (в медичних цілях), не вірив у глобальне потепління, але підтримував підписання Кіотського протоколу, вважав, що треба заборонити аборти, але був прихильником страти.

Хоча з часом рейтинг новоспеченого політика падав, в 2006 році його переобрали на другий термін. У 2011 році повноваження Шварценеггера минули, і по Конституції штату Каліфорнія він не міг балотуватися на третій термін.

Шварценеггер повернувся до роботи в кінематографі, проте йому і сьогодні пригадують, як в 1977 році він розповідав, що стане президентом США.

Як виглядала мала частина тренувань легендарного Арнольда:

Чим запам’ятався Шварценеггер у 2018-2019

Арнольд Шварценеггер зібрав на своїй віллі іменитих акторів Дольфа Лундгрена та Сільвестра Сталлоне, а також покликав легенд Баварії Карла-Хайнца Румменігге, Лотара Маттеуса та Джоване Елбера.

На знак подяки мюнхенці подарували Арні джерсі Баварії з автографами всіх гравців – адже “Термінатор” певний час проживав у Мюнхені у 60-х, працюючи у фітнес-клубі.

Трамп заявив про смерть Шварценеггера.

Під час виступу в Білому домі, на саміті, присвяченому соціальним мережам, Дональд Трамп заявив, що Арнольд Шварценеггер мертвий.

– Арнольд Шварцнеггер. Знаєте що? Він помер. Я був там, – заявив президент США.

Актор одразу ж відреагував, повідомивши, що все ще тут, і запропонував порівняти податкові декларації.

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