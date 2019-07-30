Сьогодні відзначають Міжнародний день дружби. Ми вирішили пригадати найкращі моменти з популярного серіалу Друзі, а також дізналися, як виглядають актори комедії сьогодні.

Шестеро друзів підкорили світ своєю простотою, щирістю і такими знайомими життєвими ситуаціями.

“Кожному потрібні друзі”, – говорить слоган серіалу. Хто, подивившись серіал Друзі, не мріяв зняти квартиру зі своїми приятелями і жити разом?

Вічно популярний серіал йшов цілих 10 років (з 1994 по 2004 рік) і, до речі, він визнаний найкращим в історії американського ТБ.

Цікавий факт Останню серію 10-го сезону подивилися 52,5 млн глядачів. Всього за час проекту вийшло 236 серій.

Цікаві цитати з серіалу

– Знаєш, про що я зараз думаю?

– Знаю. У тебе так давно не було сексу, що ти думаєш, чи не скасували його взагалі.

– Ні. Але тепер я думаю і про це.

– Значить так: якби я могла виконати одне заповітне бажання, у всіх людей на Землі були б мир, достаток, чиста екологія і великі цицьки!

– Я попрошу її жити зі мною.

– Ти серйозно!?

– А чому б і ні?

– Тому що ти знаєш її всього шість тижнів. У мене в холодильнику пакет молока, так ось, у мене з ним більш тривалі стосунки!

– Ми замовили піцу, як ти любиш.

– Дві піци?!

– Не хочу читати вам нотації, хлопці, але соромно, що кілька освічених людей і Джо не можуть згадати всі штати.

Рейчел: Скільки потрібно чекати, щоб почати приставати до хлопця?

Фібі: Місяць.

Моніка: Три місяці.

Джо: Півгодини.

Цікавий факт До 20-річчя серіалу у Нью-Йорку відкрилася точна копія кав’ярні Central Perk, де любили зависати Моніка, Фібі, Рейчел, Чендлер, Росс і Джо.

Як же змінилися головні герої культового серіалу через 25 років з першої серії:

Нагадаємо, Марта Кауффман автор серіалу Друзі розповіла, чому стрічка ніколи не матиме продовження.

Фото: Instagram