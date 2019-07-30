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MRPL City Festival: квитки, як доїхати та список артистів

Де купити квитки на MRPL City Festival, хто виступить на наймасштабнішому музичному фесті східного узбережжя та як дістатися до місця проведення – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

MRPL City Festival: квитки, як доїхати та список артистів

У серпні невелике місто східної України Маріуполь перетвориться в центр веселощів та якісної музики під час проведення MRPL City Festival.

Фестиваль проходить 9, 10 та 11 серпня на маріупольському пляжі Піщанка.

На фесті працюватимуть чотири сцени:

  • PORT – головна сцена;
  • CARGO – сцена для виступів альтернативних музикантів;
  • ARK – нічна сцена для шанувальників техно-музики;
  • SIGMA – нічна сцена, на якій прозвучить EDM.

Крім того, організатори підготували багато розваг, крім музики: вітрильний спорт, чемпіонат України зі стрітболу, пляжний волейбол і футбол.

Список артистів MRPL City Festival

Акваріум, Little Big, The Hardkiss, Merk & Kremont, Бумбокс, Ляпіс 98, Порнофільми, Beissoul & Einius, ATL, Pianoбой, Время и Стекло, MOZGI, Michelle Andrade, Луна, Green Grey, Dilemma, Нерви, Друга Рiка, Sonya Kay , Very The Jerry, Detach, YUKO, NSSND, Stage Rockers, Raft Tone, Вася Обломов, Kadnay, Fo Sho, Bahroma, АГОНЬ, Bakey, WWWAAAVVVEEE, Jerry Heil, Cepasa.

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MRPL City Festival: квитки, як доїхати та список артистів / 3 фотографии

Квитки на MRPL City Festival

Квитки у фан-зону коштують 750 грн, VIP Standing – 950 грн, а Vip Table зона обійдеться у 2 тис. грн.

Квиток у фан-зоні діє як абонемент на всі три дні фестивалю. VIP Standing, крім перебування на фестивалі, дає можливість на окремий вхід, відвідування VIP-зон, окремий бар.

Читайте: Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

Також відвідувачі можуть придбати VIP Table-квиток, який дає можливість зайняти столик з 4-х місць в окремій зоні. VIP Table працює лише  разом з квитком VIP Standing.

Це означає, що у компанії з 4 осіб повинен бути один квиток VIP Table і чотири VIP Standing.

Крім того, для мандрівників організатори фесту створили кемпінг вартістю всього 200 грн.

Як доїхати та де зупинитися

Найоптимальнішим варіантом доїхати до Маріуполя є потяг. Вартість квитків у напрямку Київ – Маріуполь стартує від 300 грн і вище.

Квартири, які знаходяться неподалік від пляжу Піщанка коштують близько 300-600 грн на добу, в залежністі від умов проживання і відстані до моря.

Для відвідувачів фестивалю також є можливість зупинитися в кемпінгу за 200 грн. Організатори підготували спорядження, яке здають в оренду:

  • 2х-місний намет – 300 грн на три дні фестивалю;
  • спальний мішок – 200 грн;
  • каремат – 100 грн;
  • фул-пакет на 2-х чоловік (двомісний намет, 2 спальних мішка і 2 каремата) – 700 грн.

Раніше Факти ICTV писали, чим запам’ятався останній день UPark Festival.

Фото: mrplcity.fest

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