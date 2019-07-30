Пісня Old Town Road побила рекорд хіта Despacito, протримавшись у топі 17 тижнів.
Трек американського репера Lil Nas Old Town Road побив усі рекорди видання Billboard, протримавшись у топі 17 тижнів.
Уперше за 60 років існування чату Billboard Hot 100 пісня протрималась у топі 17 тижнів.
Попередній рекорд у 16 тижнів належить пісні Мераї Кері та Boyz II Men’s One Sweet Day у 1995 році та хіту Луїза Фонсі та Дедді Янкі Despacito у 2017 році.
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Композицію Old Town Road записали Lil Nas з Біллі Реєм Сайрусом у стилі кантрі реп.
Кліп на цю пісню набрав близько 240 млн переглядів.
Раніше Факти ICTV писали, що MARUV анонсувала вихід нового синглу під назвою Между нами.
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