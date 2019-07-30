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Пісня Old Town Road встановила новий рекорд та обійшла Despacito

Пісня Old Town Road побила рекорд хіта Despacito, протримавшись у топі 17 тижнів.

Пісня Old Town Road встановила новий рекорд та обійшла Despacito

Трек американського репера Lil Nas Old Town Road побив усі рекорди видання Billboard, протримавшись у топі 17 тижнів.

Уперше за 60 років існування чату Billboard Hot 100 пісня протрималась у топі 17 тижнів.

Попередній рекорд у 16 тижнів належить пісні Мераї Кері та Boyz II Men’s One Sweet Day у 1995 році та хіту Луїза Фонсі та Дедді Янкі Despacito у 2017 році.

Читайте: Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

Композицію Old Town Road записали Lil Nas з Біллі Реєм Сайрусом у стилі кантрі реп.

Кліп на цю пісню набрав близько 240 млн переглядів.

Раніше Факти ICTV писали, що MARUV анонсувала вихід нового синглу під назвою Между нами.

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