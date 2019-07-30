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Скандали і суд: українські зірки розповіли про відносини з продюсерами

Хто продюсує зірок українського шоу-бізнесу – читайте в матеріалі.

Скандали і суд: українські зірки розповіли про відносини з продюсерами

Музичний продюсер – важлива постать у становленні кожного співака.

Настя Каменських запевняє, що проект NK вона продюсуює самостійно, такі ж твердження висловлює гурт Антитіла і співачка Ольга Цибульська.

– Якщо в тебе, є що дати молодим і підштовхнути їх, щоб вони розкрили свій талант, ось це для мене є продюсування, – сказала Каменських.

Дяда Жора вважає, що продюсування це людський фактор і він присутній, коли починається співробітництво з зіркою і не приємно бачити, як це співробітництво руйнується.

Після таких історій деякі зірки тримаються від продюсерів якнайдалі, бо ім’я уже розкручене і можна самостійно розвиватися.

Читайте: Потап сфотографував Каменських без одягу у ліжку

Ігор Кондратюк каже, що продюсер повинен мати з підопічним абсолютно чіткі і зрозумілі відносини, і в рамках цих відносин вони можуть бути ким завгодно, хоч спати разом, це не має значення. Але повинні бути якійсь проговорені речі, порушувати які не можна.

Раніше Факти ICTV писали, що Настя Каменських і Потап розписалися задовго до публічного весілля, яке відбулося у Києві 23 травня.

Джерело: Ранок у великому місті

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