Квентін Тарантіно склав плейлист улюблених композицій з його ж фільмів.
Голлівудський режисер Квентін Тарантіно зібрав понад 60 найулюбленіших композицій, що звучали в його фільмах.
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В плейлисті зібрані як найбільш впізнавані треки, так і ті, які менше запам’яталися глядачам композиції.
Українці не можуть послухати плейлист, бо він створений на Spotify, який не працює в Україні. Тому Факти ICTV адаптували його у плейлист на YouTube.
Режиссер хоч і зібрав треки із різних епох та фільмів, проте більшість композицій створені у 70-х – 60-х роках минулого століття.
Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився новий трейлер Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.
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