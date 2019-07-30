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Тарантіно назвав улюблені треки зі своїх фільмів – плейлист

Квентін Тарантіно склав плейлист улюблених композицій з його ж фільмів.

Тарантіно назвав улюблені треки зі своїх фільмів – плейлист

Голлівудський режисер Квентін Тарантіно зібрав понад 60 найулюбленіших композицій, що звучали в його фільмах.

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В плейлисті зібрані як найбільш впізнавані треки, так і ті, які менше запам’яталися глядачам композиції.

Українці не можуть послухати плейлист, бо він створений на Spotify, який не працює в Україні. Тому Факти ICTV адаптували його у плейлист на YouTube.

Режиссер хоч і зібрав треки із різних епох та фільмів, проте більшість композицій створені у 70-х – 60-х роках минулого століття.

Раніше Факти ICTV писали, що у мережі з’явився новий трейлер Одного разу в Голлівуді Квентіна Тарантіно.

Фото: Dreamstime

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