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Булітко зробила дреди і “сексуально” пробіглася по пляжу

Українська актриса і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко зробила дреди.

Булітко зробила дреди і “сексуально” пробіглася по пляжу

Вікторія Булітко зробила дреди і “сексуально” пробіглася по пляжу на відпочинку в Болгарії.

– Я людина проста, кажуть: “Покажи секс” – показую, – написала вона.

Читайте: Мотиваційний ранок: формула успіху актриси Вікторії Булітко

Булітко додала, що зробила відео, тому що їй дуже сподобалася пісня Артура Пирожкова.

За дві години відео подивилися понад 23 тис. разів.

 

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Публикация от ★ Виктория Булитко (@bulitka)

Раніше Булітко розповіла, як їсти і не набирати вагу.

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