Українська актриса і учасниця Дизель Шоу Вікторія Булітко зробила дреди.
Вікторія Булітко зробила дреди і “сексуально” пробіглася по пляжу на відпочинку в Болгарії.
– Я людина проста, кажуть: “Покажи секс” – показую, – написала вона.
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Булітко додала, що зробила відео, тому що їй дуже сподобалася пісня Артура Пирожкова.
За дві години відео подивилися понад 23 тис. разів.
Раніше Булітко розповіла, як їсти і не набирати вагу.
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