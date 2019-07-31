Співак Олег Винник сьогодні святкує свій день народження, і на честь цього Факти ICTV публікують нумерологічний прогноз артиста.

Нумерологічний прогноз для Олега Винника на рік, який народився 31 липня, Фактам ICTV надала Валентина Калина.

Однією з головних рис характеру для артиста є працьовитість. Це, звичайно ж, простежується у тому, як він будує свою кар’єру, і наступний рік навряд чи стане винятком.

Однак не працьовитістю єдиною, удача також йде в ногу з Винником. Бажання, про які він думає, мають властивість збуватися.

Можна зробити висновок, що боятися спаду популярності Олегу не варто, а навпаки – його чекають нові звершення.

До слова, за деякими даними, дружиною українського секс-символа є його бек-вокалістка Таїсія Сватко.

Нумеролог зазначає, що вони ідеальна пара. Олег займається роботою, а Таїсія зуміла вибудувати правильні стосунки між ними, які сприяють і проривній кар’єрі артиста, та сімейній ідилії.

– В емоційному плані він наділений честолюбством. Артист готовий до суперництва і йому це вдається. Він нікому не перебіг дорогу, а зайняв своє місце, – розповідає Валентина Калина.

За її словами, Винник володіє місіонерським складом характеру, тобто готовий ділитися. Тому він обрав ще й шлях у політику.

Наскільки він буде успішним у цій сфері – питання. Він відкритий і чесний перед публікою, а хитромудрість, яка властива політикам, це не його історія.

До речі, раніше Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Олега Винника.

Фото: olegg.vynnyk