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Факти / Шоу-бізнес / Музика

Олег Винник – нова суперзірка. 10 пісень для тих, хто відстав від життя

Пісні Олега Винника зводять з розуму мільйони українців. Якщо ви досі не “підсіли” на його хіти, значить, ви просто їх не чули! Факти ICTV пропонують швидко це виправити.

Олег Винник – нова суперзірка. 10 пісень для тих, хто відстав від життя

Сьогодні Олега Винника знає в Україні кожен. За кілька років виступів він полонив серця українок і став практично народним секс-символом.

Якщо ви злегка відстали від життя, саме час виправити цю помилку та нарешті познайомитися з творчістю співака.

Топ-10 пісень Олега Винника

Олег Винник – Счастье

Олег Винник – Нино

Олег Винник – Вовчиця

Олег Винник – Пчела Майя

Олег Винник – Здравствуй, невеста

Олег Винник – Как будто нежность

Олег Винник – Наталя-Наталі

Олег Винник – Каменная ночь

Олег Винник – Лишь ты одна

Олег Винник – Ангел

Раніше Факти ICTV стовири тест, щоб перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Винника.

Відео: Олег Винник

Фото: olegg.vynnyk

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