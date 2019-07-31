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Поцілунок у студії: новий бойфренд підтвердив стосунки з Ані Лорак

У мережі з’явилося романтичне фото співачки Ані Лорак з новим бойфрендом Єгором Глібом.

Поцілунок у студії: новий бойфренд підтвердив стосунки з Ані Лорак

Світлина, на якій українська співачка Ані Лорак цілується з новим бойфрендом, з’явилася у мережі.  Знімок був зроблений на студії звукозапису.

Новий коханний підписав фото лише двома літерами: КК.

Читайте: 13 років кохання! Ані Лорак розлучилася з чоловіком

Новий роман Ані Лорак закрутила з молодшим на 14 років російським продюсером Єгором Глібом.

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До речі, раніше Ані Лорак показала фото нового бойфренда Єгора Гліба.

Фото: instagram.com/90210.group

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