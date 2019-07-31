У мережі з’явилося романтичне фото співачки Ані Лорак з новим бойфрендом Єгором Глібом.
Світлина, на якій українська співачка Ані Лорак цілується з новим бойфрендом, з’явилася у мережі. Знімок був зроблений на студії звукозапису.
Новий коханний підписав фото лише двома літерами: КК.
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Новий роман Ані Лорак закрутила з молодшим на 14 років російським продюсером Єгором Глібом.
До речі, раніше Ані Лорак показала фото нового бойфренда Єгора Гліба.
Фото: instagram.com/90210.group
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