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Проти гомофобних законів РФ: музиканти Rammstein поцілувалися на шоу в Москві

Музиканти німецької групи Rammstein Пауль Ландерс і Ріхард Круспе поцілувалися на сцені під час концерту в Москві, який пройшов на стадіоні Лужники.

Проти гомофобних законів РФ: музиканти Rammstein поцілувалися на шоу в Москві

Rammstein виступили в Москві на стадіоні Лужники. Під час концерту гітаристи групи Пауль Ландерс і Ріхард Круспе поцілувалися.

Читайте: Rammstein презентували новий альбом

Це було зроблено на знак протесту проти гомофобних законів, прийнятих в Росії в 2003 році. У законі йдеться, що він спрямований на захист традиційних цінностей від “західної толерантності”.

Знімок опублікували на офіційній сторінці групи в Instagram з підписом Росія, ми тебе любимо!

 

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Публикация от Rammstein (@rammsteinofficial)

До слова, раніше Rammstein випустив кліп на пісню Deutschland.

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