1 серпня в прокат виходить спін-оф відомої франшизи Форсаж. Факти ICTV вже подивилися стрічку та діляться враженнями.

Шлях у вічність – це життя, прожите так, щоб воно запам’яталось.

Сюжет

Франшиза фільмів Форсаж воістину унікальна. Вона пережила відверто слабкі сиквели і загибель головної зірки, але досі регулярно збирає повні зали. І поки знімається черговий фільм серії, на екрани вийшов спін-оф під назвою Форсаж: Гоббс та Шоу.

По суті – це дев’ята картина про гонщиків-екстремалів, що стали спецагентами. І хоч Він Дізель лишився за кадром, решта складових успіху тут є. Круті тачки й перегони, відважні оперативники, бійки та перестрілки, фатальні красуні, неймовірні трюки і небезпечний поганець – це невичерпний список того, що чекає на глядачів впродовж двох годин.

Сюжет, як заведено у Форсажі, оригінальністю не відрізняється. Вчені розробили смертельний вірус, за допомогою якого таємна організація зібралася винищити ледь не усе людство. Фанатики вірять у майбутнє лише для кібернетично покращених людей. В їхньому світі немає місця слабакам, що не переживуть трансплантацію штучних органів.

Уособленням такого майбутнього став Брікстон – суперсолдат, якому імпланти допомагають розвивати надлюдську реакцію та зупиняти кулі долонями.

Протистояти цьому чорному Супермену мусять Люк Гоббс та Деккард Шоу, знайомі нам з минулих Форсажів. Проте парубки не лише працюють на спецслужби різних країн – американську та британську – вони ще й на дух не переносять одне одного. Тож операція з порятунку світу буде не лише ефектною, але й вибухонебезпечною.

Режисерська робота

Зняв стрічку Девід Літч, котрий точно вміє робити круті екшни. Дедпул 2 та Джон Вік цьому доказ. З класичних прийомів фільмів серії він спробував скомпонувати бадьорий бойовик, тому тупих розмов, які дратують, тут мінімум.

Натомість героїв заносить у столицю Великобританії, на архіпелаг Самоа та навіть в Україну. І нехай недолугий клон Чорнобилю – це несмак, а фінальний бій самоанців зі списами проти автоматників Брікстона – взагалі дитячий садок, проте Літчу вдалося витягнути навіть такі сцени непоганим екшном і трюками за межами здорового глузду.

У бійці головне не м’язи, а яйця.

Хіба не за сцени, де маслкар на закису азоту тягне за собою гелікоптер, ми любимо Форсаж? Адреналін та відчайдушність – ось рецепт глядацьких симпатій, і Девід Літч в цьому не помилився. Постановка та відеоряд заслуговують на похвалу, але не вони стали вирішальною фішкою стрічки.

Актори

Фільм Форсаж: Гоббс та Шоу цілком і повністю тримається на двох персонажах, котрих зіграли Двейн «Скеля» Джонсон та Джейсон «Механік» Стетхем. Причому йдеться не про бійки та демонстрацію м’язів, чого тут не бракує, а про взаємовідносини героїв.

Гостре слівце – небезпечніше кулі. Особливо, якщо воно сказане, щоб завести напарника.

Гоббс та Шоу ненавидять один одного і всіма вербальними та невербальними способами намагаються продемонструвати свою зневагу. Коли горе-напарники починають словесні перепалки, стрічка призупиняється, а зал завмирає, щоб за хвилину вибухнути сміхом.

Ти свою мармизу бачив? Бог тебе створив, щоб плюнути мені в очі. Ой, як пече.

Якщо ж вам здається цього замало, то знайте, розсмішити публіку головним героям допомагають зіркові камео Раяна Рейнольдса і не тільки. Так що не поспішайте виходити із залу раніше титрів.

Вишенька на торті, навіть дві, – Ванесса Кірбі в ролі агентки МІ5 та Ідріс Ельба як суперсолдат Брікстон. Ви точно позаздрите його зоровим імплантам та мотоциклу-трансформеру.

Враження

Фільм Форсаж: Гоббс та Шоу вийшов типовим представником серії, яка тепер налічує дев’ять картин. Зробити спін-оф з Джонсоном та Стетхемом продюсери задумали ще під час зйомок минулої серії. Дуже вже ці двоє органічно сварилися.

При цьому ідея не сподобалася головній зірці – Віну Дізелю, що призвело до реального конфлікту. На правах співпродюсера він навіть скасував у восьмому Форсажі декілька сцен з Двейном. Отака конкуренція серед м’язистих лисих акторів.

Та це не завадило спін-офу з’явитися, а Джонсону та Стетхему стати співпродюсерами. І повірте, продовження пригод цієї парочки ми точно ще побачимо.

Фільм Форсаж: Гоббс та Шоу – не перший бойовик, де головні герої чубляться, а глядачі милуються. Подібні бійки й автотрюки ми бачили не раз, а от таких божественних сварок на екрані я не споглядав давненько. Цей гумор, стьоб та неперевершений український дубляж роблять стрічку вартою перегляду.

Сюжет: 6/10

Режисерcька робота: 8/10

Актори: 8/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 7,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company