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Факти / Шоу-бізнес / Мода

Victoria’s Secret Fashion Show 2019 скасували

Модель Шаніна Шейк заявила, що Victoria`s Secret Fashion Show у 2019 році скасовується.

Victoria’s Secret Fashion Show 2019 скасували

Victoria’s Secret Fashion Show у 2019 році не відбудеться, заявила супермодель Шаніна Шейк.

– На жаль, шоу Victoria’s Secret цього року не відбудеться. Це дуже незвично для мене, адже щороку в цей час я готуюся до показу. Але я впевнена, що в майбутньому все налагодиться. Керівництво намагається працювати над брендингом і новими способами організації показів, – зазначила Шаніна Шейк.

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У травні 2019 року стало відомо, що шоу приберуть з телебачення через низькі рейтинги телетрансляції.

Раніше Факти ICTV писали, що Кайлі і Кендалл Дженнер презентували нову колекцію купальників для канадського бренду Ardene.

Джерело: Independent

Фото: Dreamstime

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