PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Музика

Відгадай пісню Винника (ТЕСТ)

Вважаєте себе палким фанатом Олега Винника? Тоді саме час пройти тест від Фактів ICTV і перевірити власні знання!

олег винник

Олега Винника не знає в Україні тільки ледащий. У серці кожної українки є хоча б одна улюблена його пісня, а краще одразу кілька!

Сьогодні співак святкує 46-річчя. Пропонуємо перевірити, наскільки добре ви знаєте творчість Винника!

Читайте: Ліки від інтернет-залежності: Олег Винник презентував нову пісню

До речі, раніше Факти ICTV зібрали топ-10 пісень Олега Винника.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ідеальна пара і майбутнє в політиці – прогноз для Винника на рік
Олег Винник – нова суперзірка. 10 пісень для тих, хто відстав від життя
З язиком чи без: наскільки добре ви цілуєтеся (ТЕСТ)
Фото без Instagram і тамагочі. Як розважалась молодь без інтернету – ТЕСТ
Що ви знаєте про Другу світову? (ТЕСТ)
Чи загрожує вам рак або серцевий напад: як роблять ДНК-тестування і ціна
Що ви знаєте про монархів. 7 маловідомих фактів (ТЕСТ)
У Винника відповіли, чи збирається співак у політику
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка