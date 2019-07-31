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Вийшов перший трейлер фільму Скорсезе Ірландець

У мережі з’явився перший трейлер фільму Мартіна Скорсезе Ірландець.

Вийшов перший трейлер фільму Скорсезе Ірландець

Перший трейлер фільму Мартіна Скорсезе Ірландець оприлюднили на офіційному YouTube-каналі Netflix.

У стрічці режисер зібрав плеяду своїх улюблених акторів – Роберта Де Ніро, Аль Пачіно та Джо Пеші.

Фільм Ірландець – це епічна сага про організовану злочинність післявоєнної Америки. Історія показана очима ветерана Другої світової війни Френка Ширана, який стає найманим кілером.

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У фільмі показано одну з найбільших нерозгаданих таємниць в історії Америки – зникнення американського профспілкового лідера Джиммі Хоффа.

Режисер пропонує глядачам подорож прихованими коридорами організованої злочинності. Також він намагається ознайомити з її внутрішньою роботою, суперництвом і зв’язками з політикою основних напрямів.

Раніше Факти ICTV публікували трейлер фільму Воно 2.

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