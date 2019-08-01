Німецька супермодель Клаудія Шиффер і американська топ-модель Стефані Сеймур стали головними героїнями серпневого номера італійського Vogue.

48-річна Шиффер і 51-річна Сеймур з’явилися оголеними на чотирьох різних обкладинках Vogue.

Редакція глянцю присвятила свій новий номер легендам світової індустрії моди, зазначивши, що Шиффер вперше прикрасила обкладинку італійського Vogue 25 років тому, в той час як Сеймур востаннє знімалася для глянцю 32 роки тому.

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Шиффер подякувала фотографу Кольєрі Шорр і зазначила, що задоволена пропозицією з’явитися на обкладинці Vogue Італія через 25 років.

– Дякую приголомшливій команді професіоналів за цю можливість! 25 років по тому після моєї першої обкладинки для Vogue Italia, – написала супермодель.

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