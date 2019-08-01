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Alyona Alyona випустила кліп на пісню Велика й смiшна

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила кліп на пісню Велика й смiшна.

Alyona Alyona

Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила кліп на пісню з дебютного альбому Гармата під назвою Велика й смiшна, який став восьмим відео виконавиці.

У кліпі співачка кружляє на тлі різних локацій з повсякденного життя, серед яких рідне село, школа, танцювальна студія та інші.

Читайте: Найкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

Режисером кліпу виступив DELTA ARTHUR, який вже працював з Alyona Alyona

Для зйомок відео використовували технологію захоплення рухів, яка популярна в кіно.

До слова, українська співачка MARUV опублікувала тизер кліпу Між нами.

Відео: Alyona Alyona

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