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MRPL City Festival: розклад фестивалю

Розклад на всі фестивальні дні MRPL City Festival – читайте на Фактах ICTV.

MRPL City Festival: розклад фестивалю

У Маріуполі з 9 по 11 серпня проходитиме музичний фестиваль MRPL City Festival.

ЧитайтеНайкраща музика в дорогу: літній плейлист для досвідчених меломанів

На його сцени піднімуться, як українські популярні артисти, так і музикант з інших країн.

На фесті працюватимуть чотири сцени:

  • PORT – головна сцена;
  • CARGO – сцена для виступів альтернативних музикантів;
  • ARK – нічна сцена для шанувальників техно-музики;
  • SIGMA – нічна сцена, на якій прозвучить EDM.

Ранее Факты ICTV рассказывали, где купить билеты на MRPL City Festival и как добраться до места проведения.

Фото: mrplcity.fest

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