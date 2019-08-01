Розклад на всі фестивальні дні MRPL City Festival – читайте на Фактах ICTV.
У Маріуполі з 9 по 11 серпня проходитиме музичний фестиваль MRPL City Festival.
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На його сцени піднімуться, як українські популярні артисти, так і музикант з інших країн.
На фесті працюватимуть чотири сцени:
- PORT – головна сцена;
- CARGO – сцена для виступів альтернативних музикантів;
- ARK – нічна сцена для шанувальників техно-музики;
- SIGMA – нічна сцена, на якій прозвучить EDM.
Ранее Факты ICTV рассказывали, где купить билеты на MRPL City Festival и как добраться до места проведения.
Фото: mrplcity.fest
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