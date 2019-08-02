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Кеті Перрі виплатить майже $3 млн за плагіат

Суд Лос-Анджелеса зобов’язав Кеті Перрі та її компанію звукозапису виплатити $2,7 млн за плагіат виконавцю Flame.

Кеті Перрі виплатить майже $3 млн за плагіат

Федеральний суд Лос-Анджелеса зобов’язав американську співачку Кеті Перрі виплатити $2,7 млн виконавцю Flame у справі про плагіат.

$2,2 млн повинен виплатити лейбл Capitol Records, а ще $500 тис. — особисто Кеті Перрі.

Присяжні федерального суду визнали Перрі винною в плагіаті в її пісні Dark Horse.

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Позов проти неї подав репер Маркус Гріємо, більш відомий під псевдонімом Flame, він стверджував що співачка скопіювала музичну складову його християнської пісні Joyful Noise.

Кеті Перрі під час судових засідань заявила, що ритм у цій пісні є поширеним, тому Грей не може претендувати на авторство, однак присяжні визнали її винною.

Нагадаємо, співачка Кеті Перрі виходить заміж за актора Орландо Блума, з яким уже кілька років у стосунках.

Джерело: AP

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