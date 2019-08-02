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Между нами: MARUV презентувала новий кліп

Популярна українська співачка MARUV показала новий кліп на пісню Между нами.

Марув Между нами

У мережі з’явився новий кліп співачки MARUV на пісню Между нами.

Відео знято у звичній для артистки атмосфері з великою кількістю відвертих кадрів.

Читайте: Boyfriend: Аріана Гранде побилася через хлопця у новому кліпі

Також у ролику зображено дівчину в латексній білизні з фруктами на тілі.

Новий кліп співачки також наповнений посиланнями до східної естетики і культури.

Раніше Факти ICTV писали, що хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona випустила кліп на пісню Велика й смiшна.

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