Актриса і співачка Джуліанна Хаф зробила камінг-аут і роздяглася для зйомки.

Американська актриса і співачка Джуліанна Хаф розповіла про свою сексуальну орієнтацію і знялася повністю оголеною для обкладинки глянцю Women’s Health.

31-річна актриса, яка дебютувала в кінострічці про Гаррі Поттера, знялася оголеною і розповіла про незвичайні відносини, які у неї склалися з чоловіком, 36-річним Бруксом Лайком.

– Я сказала йому, що бісексуалка. Він оторопів: Пробач, що? Я повторила ще раз, але сказала, що вже зробила свій вибір і вирішила бути з ним, – зізналася Хаф.

За словами Хаф її чоловік дізнався про сексуальну орієнтацію дружини через чотири місяці після весілля.

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Спочатку актриса боялася, що чоловік не зможе прийняти цей факт, але Хаф стверджує, що чим більше вона ставала сама собою, тим сильніше до неї тягнуло чоловіка.

Джуліанна Хаф дебютувала у фільмі Гаррі Поттер і філософський камінь.

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